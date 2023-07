Manfred Schilder in Memmingen: „Blicke nicht ohne Stolz auf Amtszeit“

Manfred Schilder ist nun Altoberbürgermeister von Memmingen. Zudem erhält er den Ehrenring der Stadt. Bei der Feierlichkeit blickt er auf seine Amtszeit zurück.

30.06.2023 | Stand: 18:33 Uhr

Manfred Schilder faltet das Redemanuskript zwischen seinen Händen und verbeugt sich leicht. Freude und Stolz sind im Gesicht des ehemaligen Oberbürgermeisters zu erkennen: Im Memminger Rathaus sind ihm am Freitagnachmittag die Ehrenbezeichnung Altoberbürgermeister und der Ehrenring der Stadt verliehen worden.

„Puh“, stößt er aus, fokussiert die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Verwaltung, Freunde und Familie. „Es ist mir eine große Ehre, dass ich mich einreihen darf – in die Liste der Ehrenringträger“, sagt er dann und möchte sich bedanken: „Bei meiner Frau, der Familie und Freunden, gerade für die vergangenen Monate. Ihr habt zu mir gestanden, musstet meine Launen ertragen. Danke, dass es euch gibt. Ihr seid mir das Wichtigste im Leben.“

Manfred Schilder zeigt den Ehrenring der Stadt Memmingen in die Kamera. Bild: Maike Scholz

Ein Dank schickte er aber auch an seine ehemalige Verwaltung und den Stadtrat, ohne Unterstützung sei seine Amtsausübung nicht möglich gewesen, so Schilder. „Ich blicke nicht ganz ohne Stolz auf die Amtszeit in meiner Heimatstadt“, merkt er an: „Gleichwohl sollte man sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen.“ Ihm sei immer daran gelegen gewesen, Brücken zu bauen, in Lösungen und nicht in Problemen zu denken.

Manfred Schilder war das Miteinander in der Stadt wichtig

Projekte in seiner Amtszeit wären Schilder nicht das Wichtigste gewesen: „Besonders wichtig war es mir, die Menschen in der Stadt zusammenzubringen, das Miteinander im Dialog zu fördern.“ Das habe ihm auch selbst viel gegeben und „das nehme ich mit in mein Rentner-Dasein, das ich jetzt pflegen darf“.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher Bild: Maike Scholz

Vorab blicken aber noch Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) sowie Stadtrat Horst Holas (CSU) auf die Herausforderungen und das Erreichte Schilders zurück. Rothenbacher würdigt die Leistungen seines Amtsvorgängers. Manfred Schilder habe sich seit 2014 als Stadtrat und Finanzreferent des Stadtrats eingebracht. Aus dieser Aufgabe heraus wurde er nach dem plötzlichen Tod von Oberbürgermeister Markus Kennerknecht im März 2017 zum Oberbürgermeister gewählt.

Bei der Verleihung der Ehrenbezeichnung Altoberbürgermeister an Manfred Schilder (rechts) durch den jetzigen Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. Bild: Maike Scholz

„In seinen sechs Amtsjahren hat er die Stadtverwaltung umsichtig geführt und die Entwicklung der Stadt sehr positiv geprägt“, so Rothenbacher und weiter: „Ich habe Herrn Schilder vergangenes Jahr im Wahlkampf als einen immer fairen, kenntnisreichen und sehr engagierten Oberbürgermeister kennengelernt, der Memmingen wirklich im Herzen trägt. Wenn ich auf seine Leistung der vergangenen Jahre blicke, möchte ich betonen, dass Herr Schilder ein ausgezeichneter Moderator und Mediator im Amt war.“

Einige der Projekte von Manfred Schilder in Memmingen

Krankenhausneubau, Kombibad, eine Vielzahl an Bürgerbeteiligungsformaten, Gesundheitsregion, Bauprojekte wie Zehntstadel in Steinheim, Bernhard-Strigel-Gymnasium, Alte Leichenhalle, Altes Rathaus Amendingen, Edith-Stein-Schule sowie alle Aktivitäten rund um die „Stadt der Freiheitsrechte“ mit anstehendem Jubiläumsjahr „500 Jahre Zwölf Bauernartikel“: Schilder hätte einige wichtige Entscheidungen in seiner Amtszeit vorzuweisen – und hätte diese in einer besonders schwierigen Zeit bewältigt. Rothenbacher spricht dabei die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg an.

Stadtrat Horst Holas betont die Wertschätzung

Ähnlich stellt diese Verdienste Horst Holas heraus. Es hätte viel Krisenmanagement gebraucht. Dabei hätte Manfred Schilder immer den Dialog gesucht. „Wertschätzung war dir ein wichtiges Anliegen“, sagt Horst Holas mit Blick auf Schilder. Diese Wertschätzung hätte er nicht nur der Verwaltung und dem Stadtrat, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern entgegengebracht.

Horst Holas Bild: Maike Scholz

Gemeinsam seien „zukunftsweisende Meilensteine“ erarbeitet und auf den Weg gebracht worden. Dieses Engagement soll gewürdigt werden – mit dem Ehrentitel Altoberbürgermeister und dem Ehrenring der Stadt.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Konstanze Kraus und Annette Weber.Für die musikalische Umrahmung sorgten Konstanze Kraus und Annette Weber. Bild: Maike Scholz

Impression von der Verliehung der Ehrenbezeichnung Altoberbürgermeister und des Ehrenrings der Stadt Memmingen an Manfred Schilder. Bild: Maike Scholz