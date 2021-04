Betrunkener attackiert Polizisten mit Füßen im Klinikum Memmingen

Ein Mann flüchtet vor der Polizei und wird festgenommen. Die Beamten bringen ihn ins Klinikum Memmingen. Dort verletzt der Betrunkene einen Polizisten.

In Memmingerberg und Heimertingen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Polizisten angegangen worden. Am Mittwochabend ging bei der Polizei in Memmingen die Nachricht ein, dass ein betrunkener Autofahrer in Heimertingen unterwegs sein soll. Die Beamten trafen den 34-Jährigen, als er zu Fuß auf dem Heimweg war.

34-Jähriger tritt mit Füßen nach Beamten

Der Mann sah die Polizisten und lief davon. Eine Streife schnappte den Flüchtigen kurze Zeit später. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn wegen seines Zustands ins Klinikum Memmingen. Dabei wehrte er sich laut Polizei erheblich. Im Krankenhaus versuchte der 34-Jährige, sich selbst zu befreien. Er trat dabei gezielt mit seinen Füßen nach den Polizisten.

Ein Beamter wurde durch die Tritte leicht verletzt. Der Betrunkener wurde angezeigt - wegen Alkohol am Steuer, tätlichen Angriffs auf Polizisten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Gesuchter Mann in Asyl-Unterkunft in Memmingerberg

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Asylunterkunft in Memmingerberg: Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete kurz nach Mitternacht, dass ein Mann das Haus betreten hatte, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Eine Streife klopfte kurze Zeit später an die Zimmertür des 39-Jährigen.

Die Polizisten erklärten dem Gesuchten, dass er nun festgenommen werde. Daraufhin wurde der Mann immer aggressiver und wurde gefesselt. Er leistete dagegen erheblichen Widerstand und wurde dabei leicht verletzt.

Polizei ermittelt wegen Widerstand

Nachdem ein Arzt den 39-Jährigen untersucht hatte, nahmen die Beamten ihn mit zur Polizeiinspektion Memmingen. Der Mann wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 39-Jährigen.

