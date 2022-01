Mann bedrängt 16-Jährige am Memminger Bahnhof

In Memmingen hat ein bisher unbekannter Mann ein Mädchen bedrängt. Vier weitere Jugendliche kamen der 16-Jährigen zur Hilfe. Nun sucht die Polizei Zeugen.

28.01.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Bereits am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter eine 16-jährige Jugendliche am Zentralen Omnibusbahnhof in Memmingen bedrängt. Die 16-Jährige saß gegen 17.20 Uhr auf einer Bank und wartete auf ihren Bus, berichtet die Polizei. Ein Mann sprach sie an und bedrängte sie daraufhin. Vier Jugendliche nahmen den Vorfall wahr und kamen ihr zu Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin. Zwei der Jugendlichen begleiteten die 16-Jährige mit dem Bus bis zu ihr nach Hause.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere ergeht der Zeugenaufruf an die Jugendlichen, die dem Mädchen halfen, diese sollen sich dringend bei der Polizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 melden.

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.