Mann besucht Memminger Lokal mit Machete

Sonntagnacht betrat ein 27-Jähriger ein Lokal in Memmingen - mit einer Machete bewaffnet. Später wollte er offenbar zur Klärung eines Streits gehen.

27.03.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Die Polizei ermittelt seit Sonntagnacht gegen einen 27-jährigen Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wie die Polizei berichtet, fiel dem Wirt eines Lokals in Memmingen auf, dass ein Gast eine Machete mit sich führte. Der Wirt nahm ihm daraufhin die Machete ab und brachte diese zum Memminger Polizeirevier.

Den 27-Jährigen trafen Beamte kurze Zeit später zusammen mit weiteren Personen im Stadtgebiet an. Im Vorfeld sei es offenbar zu einem Streit gekommen, der in der Nacht geklärt werden sollte, so die Polizei.

