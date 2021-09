Grenzpolizisten stoppen Geldbeutel-Dieb gerade noch rechtzeitig vor Abflug

Ein Mann stiehlt am Flughafen Memmingen einem Fluggast den Geldbeutel. Polizisten können den Dieb stoppen, bevor er in das Flugzeug steigt.

01.09.2021 | Stand: 13:20 Uhr

Ein Mann hat am Flughafen Memmingen einem anderen Fluggast den Geldbeutel gestohlen. Laut Polizei wurde der 54-Jährige gestoppt, bevor er in das Flugzeug stieg. Ein 37-jähriger Fluggast hatte am Dienstag Grenzpolizisten gemeldet, dass sein Geldbeutel gestohlen worden war. Er hatte diesen offenbar beiseite gelegt und vergessen, die Geldbörse wieder an sich zu nehmen. (Lesen Sie auch: Betrunkene stürzt mehrfach auf dem Weg zum Flugzeug, will aber trotz Verbots mitfliegen)

Als der 37-Jährige bemerkte, dass er den Geldbeutel vergessen hatte, war dieser jedoch nicht mehr an der Stelle. Videoaufnahmen am Flughafen zeigten, dass ein 54-jähriger Mann den Geldbeutel eingesteckt hatte. Danach ging er durch die Grenzkontrolle, ohne den Vorfall zu melden.

Grenzpolizisten nehmen Geldbeutel-Dieb vorläufig fest

Während der 54-Jährige auf seinen Flug wartete, sprachen ihn die Beamten an und nahmen ihn vorläufig fest. Den Geldbeutel samt Inhalt gaben die Polizisten dem 37-jährigen Eigentümer zurück. Der 54-jährige Mann bekommt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Weitere Meldungen aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.