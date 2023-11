Mann randaliert auf der Intensivstation des Krankenhauses

Die Polizei musste am Donnerstag ins Mindelheimer Krankenhaus ausrücken: Grund war ein randalierender Patient auf der Intensivstation.

03.11.2023 | Stand: 20:46 Uhr

Einsatz für die Polizei am Donnerstagnachmittag im Mindelheimer Krankenhaus: Dort randalierte ein Patient in seinem Zimmer auf der Intensivstation. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, warf der alkoholisierte Mann mit verschiedenen Gegenständen nach dem Krankenhauspersonal. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizeibeamten konnten den Mann unter Kontrolle bringen, anschließend wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. (mz)

