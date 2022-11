Mann schlägt in Memmingen auf Hund ein - dieser stirbt später

In Memmingen hat ein Mann auf seine Hunde eingeschlagen und einen davon so stark verletzt, dass dieser starb. Die Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle.

Von Allgäuer Zeitung

10.11.2022 | Stand: 13:30 Uhr

In Memmingen hat ein Mann Donnerstagnacht gegen 0.15 Uhr im Bereich der Kramerstraße auf seine Hunde eingeschlagen. Das teilt die Polizei mit. Dabei fügte er einem Hund offenbar so starke Verletzungen zu, dass dieser später starb. Laut Polizei wollte er verhindern, dass ein Rüde seine einjährige Hündin deckt und die beiden Tiere voneinander trennen.

