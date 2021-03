Mann sticht nach Streit auf Lebensgefährten ein

Wenn sie betrunken waren, stritten die Männer regelmäßig. Zweimal griff der Ältere dabei zu einem Messer. Erinnern können sich beide daran kaum noch.

08.03.2021 | Stand: 16:24 Uhr

„Seltsam, dass Leute, die zusammen leiden, stärkere Beziehungen haben, als die Leute, die sehr zufrieden sind.“ Zumindest der Teil über das gemeinsame Leiden dieses Zitats, das dem amerikanischen Sänger Bob Dylan zugeschrieben wird, trifft auf die beiden Männer zu, die nun Grund einer Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung am Landgericht Memmingen sind.

Angeklagt ist ein 44-jähriger ungelernter und derzeit arbeitsloser Mann, der in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft mit einem 29-Jährigen, ebenfalls ungelernt und arbeitslos, lebt. Im Mai 2020 hat der Angeklagte seinen Mann in zwei Fällen bei Streitigkeiten durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt. Beide Männer waren – wie häufiger in solchen Fällen – betrunken. Dass sie sie sich daher an den Streit, dessen Ursache und Ablauf nicht erinnern können, damit müssen sich die anderen Prozessbeteiligten wohl abfinden.

Es gibt keine weiteren Zeugen

Bei der Verhandlung weist deswegen auch keiner dem anderen eine Schuld zu. Laut deutschem Recht können schließlich Ehepartner und Familienmitglieder des Angeklagten beschuldigende Aussagen verweigern. In dem Fall der beiden Männer gibt es zudem keine weiteren Zeugen, die die Taten gesehen haben. Zwar waren zwölf Polizisten als Zeugen geladen, diese kamen erst nach der Straftat zum Tatort.

Täter und Geschädigter sind bei der Memminger Polizei seit längerem und gut bekannt. Das brachten viele der als Zeugen auftretenden Beamten klar zum Ausdruck. Dabei seien die Rollen als Täter und Opfer abwechselnd. Zu den Beziehungsproblemen der beiden meinte eine Zeugin: „Die können beide nicht mit und nicht ohne einander.“

Beim ersten Angriff erlitt das Opfer nur eine kleine Wunde

So bleibt am ersten Prozesstag offen, was tatsächlich vorgefallen war. Bekannt ist, dass beide – wie es häufiger vorkam, wenn sie betrunken waren – wegen gegenseitiger Unzufriedenheiten (Gründe: Schmutz, Gestank, Unordnung, Eigentum, Provokation) in Streit geraten waren. Um den anderen loszubringen, nahm der Angeklagte ein Messer in der Küche und stach auf das Opfer in Brusthöhe ein. Im ersten Fall gab es dabei nur eine kleine Wunde.

Lesen Sie auch

Messerangriff in Lindauer Hotel: Acht Jahre Haft für Ehemann Ehefrau in Lindau getötet

Nach dem Vorfall ein paar Tage später war jedoch eine Notoperation notwendig, es bestand Lebensgefahr. Den Rettungsdienst und die Polizei alarmierte der Täter selbst. Denen erzählten dann beide, dass das Opfer angeblich versehentlich auf das Messer gefallen sei. Dann schoben sie die Tat auf einen Nachbarn. Erst später gestand der Angeklagte seine Rolle bei der Tat.

Seit der zweiten Tat Ende Mai 2020 sitzt er nun in Memmingen in Haft. In etwa zwei Wochen findet der zweite Verhandlungstag statt. Dann soll auch das Urteil gesprochen werden. Ob die Beziehung der beiden Männer durch diese Vorfälle nun tatsächlich stärker geworden ist, darf jedoch bezweifelt werden.