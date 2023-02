In einer Fabrik in Ettringen ist ein Mann aus über zweieinhalb Metern zu Boden gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

16.02.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Bei einem Betriebsunfall in Ettringen hat sich ein 62-Jähriger schwer verletzt. Der Mann hatte am Mittwochnachmittag laut Polizei in einer Fabrik Seile auf einer Rolle austauschen wollen.

Schwerer Unfall in einer Fabrik in Ettringen - Mann stürzt aus über zweieinhalb Metern zu Boden

Dabei stürzte er aus über zweieinhalb Metern zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weitere Nachrichten aus dem Unterallgäu finden Sie hier.