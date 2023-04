Mann vergisst auf Rastplatz am Memminger Kreuz die Handbremse - Auto kracht in Wohnmobil

Ein 35-Jähriger vergisst am Rastplatz Buxachtal-Ost (Autobahnkreuz Memmingen) die Handbremse zu ziehen. Nach dem Aussteigen rollt der PKW in ein Wohnmobil.

12.04.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Ein 35-Jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag vor dem Aussteigen auf dem Autobahnparkplatz Buxachtal-Ost (Autobahnkreuz Memmingen) vergessen, den Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. Wie die Polizei mitteilte, rollte das Auto an einer leicht abschüssigen Stelle gegen ein etwa acht Meter entfernt geparktes Wohnmobil. In diesem machte gerade ein 58-Jähriger eine Pause.

Verursacher kommt mit Verwarnungsgeld davon

An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro. Der 35-jährige Unfallverursacher wurde mit einem Verwarnungsgeld belangt.

