Mann zündet Dokumente vor Mindelheimer Asylbewerberunterkunft an und geht auf Polizei los

Erst zündete ein Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Mindelheim mehrere Dokumente an, dann schlug er nach Polizeibeamten. Die mussten ihn fesseln.

17.11.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Ein Mann hat in Mindelheim auf dem Parkplatz vor einer Asylbewerberunterkunft einen Haufen mit Dokumenten angezündet. Laut Polizei ging er danach auf das einschreitende Sicherheitspersonal und auch auf die hinzugerufenen Polizeibeamten los.

Der Bewohner der Unterkunft hatte die Unterlagen am Mittwochmittag in Brand gesetzt. Der Sicherheitsdienst schritt ein, doch der Mann reagierte aggressiv und beleidigend. Deshalb rief der Sicherheitsdienst die Polizei hinzu. Doch auch gegenüber der verhielt sich der Asylbewerber äußerst aggressiv. Er griff die Beamten an. Unter Einsatz von Pfefferspray überwältigten die Polizisten den Mann und fesselten ihn. Er selbst als auch drei Polizeibeamte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei brachte den Mann schließlich in ein Krankenhaus.

