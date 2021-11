Margit und Johann Gaier blicken auf 60 Jahre gemeinsames Lebensglück

Margit und Johann Gaier aus Heimertingen feiern Diamantene Hochzeit und blicken dankbar auf eine schöne Zeit.

Vor 60 Jahren traten Margit und Johann Gaier vor den Traualtar – rückblickend sehen die Eheleute aus Heimertingen dies als einen Schritt ins Lebensglück. Nun feierten sie Diamantene Hochzeit.

1961 gaben sich die beiden das Ja-Wort

Hans und Gitti, wie sie im Ort von vielen genannt werden, machten Heimertingen zu ihrem Lebensmittelpunkt. Hans wurde hier geboren und seine Frau Gitti kam 1946 als Sudetendeutsche in das Unterallgäuer Dorf. Beide lernten sich bei verschiedenen Anlässen kennen, fassten Zuneigung zueinander und schlossen im November 1961 den Bund der Ehe. Das Besondere dabei: Gitti hieß schon mit ihrem Mädchennamen Geier – als sie den gemeinsamen Ehenamen annahm, musste sie sich also nur an die andere Schreibweise Gaier gewöhnen.

Das Paar ging gerne zum Wandern

In Eigenleistung und zusammen mit Hans’ Bruder Adolf baute das Paar ein Doppelhaus in der Frühlingsstraße, das seither das Zuhause der Gaiers ist. In ihrer Freizeit pflegten sie als Hobby das Bergwandern und die schönen Eindrücke haben die beiden noch bis heute vor Augen. Hans Gaier ist eigentlich gelernter Bäcker. Diesen Beruf übte er bis 1959 in der hiesigen Bäckerei Thoma aus, wechselte dann aber bei seinem Chef in einen anderen Tätigkeitsbereich: die Vernickelung. Seinem zweiten Standbein blieb Hans Gaier bis zur Pensionierung 1998 treu – zuerst als Fahrer und dann als Versandleiter.

Johann engagierte sich lange beim FC Heimertingen

Zu seinen Hobbys gehörte auch Fußball: Viele Jahre kickte er beim FC Heimertingen. Nachhaltig engagierte er sich mit seiner Arbeit als Jugendtrainer, bei der er mit seiner einfühlsamen Art den Grundstein für die später erfolgreiche Bezirksligamannschaft legte. Auch im Ruhestand ist Hans nicht untätig. Neben den Arbeiten in Haus und Garten widmet er sich gerne dem Holzmachen. Zudem ist er seit rund 25 Jahren für die Pflege der Außenanlagen im Schützenheim verantwortlich.

Der Beruf der Industrieschneiderin half Gitti auch im Haushalt

Gitti ist gelernte Industrieschneiderin, arbeitete danach als Zuschneiderin und übernahm nach der Geburt der beiden gemeinsamen Kinder – ein Sohn und eine Tochter – die Rolle der Hausfrau. Ihre Fähigkeiten aus dem Berufsleben kamen ihr auch hier zugute, denn viele Teile der Kinderkleidung hat sie damals selbst gemacht. Wenn sie einmal Muße hatte, griff Gitti Gaier gerne zur Gitarre oder spielte mit ihrer Hausmusikgruppe.

Das Jubelpaar blickt mit Dankbarkeit auf viele schöne Jahre zurück und beide sind froh, dass sie mit ihren 87 beziehungsweise 85 Jahren noch rüstig sind und den Alltag selbst bewältigen können. Ihren Jubeltag feierten sie im familiären Kreis, unter anderem mit ihren Kindern und fünf Enkeln.

