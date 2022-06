Markt Rettenbach: Brand in Kindergarten - Dachstuhl fängt Feuer

Brand in Markt Rettenbach: Heute am Montag fing in den Abenstunden offenbar der Dachstuhl eines Kindergartens Feuer.

13.06.2022 | Stand: 21:46 Uhr

Das geht aus einer ersten Meldung der Polizei hervor. Nördlich der Ortsmitte von Markt Rettenbach sei es zu dem Feuer gekommen, so die Polizei.

Die Feuerwehr und die Polizei sind mit Einsatzkräften vor Ort. Zu möglichen Verletzten oder zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Update 21.40 Uhr:

Nach Angaben der Polizei ist der Dachstuhlbrand im Kindergarten in Markt Rettenbach so gut wie gelöscht. Es befinden sich keine Personen in dem Gebäude. Das Feuer war demnach im Bereich des Anbaus des Kindergartens ausgebrochen, in dem Schweißarbeiten stattfanden.

Weitere Infos folgen.

Lesen Sie auch