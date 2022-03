Unbekannte klauen 20 historische Orden aus Kirche in Markt Rettenbach

Unbekannte haben im März etwa 20 historische Orden aus der Kirche in Markt Rettenbach geklaut. Die Orden wurden vom Veteranenverein in der Kirche ausgestellt.

28.03.2022 | Stand: 14:18 Uhr

Im März haben Unbekannte 20 historische Orden aus der Kirche in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) geklaut. Der Veteranenverein hat die Orden aus dem ersten und zweiten Weltkrieg in einer Vitrine in der unversperrten Kirche ausgestellt. Nach Informationen der Polizei sind die Täter mit einem Werkzeug in den Vitrinenkasten gefahren. Dabei wurden die Orden von ihrer Befestigung gerissen, wobei die Ordenbänder beschädigt wurden. Hinweise zur Tatzeit und verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Mindelheim entgegen.

