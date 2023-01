Feuer wütet in Dachboden von Wohnhaus und richtet großen Schaden an

Ein Zimmerbrand im Dachboden eines Wohnhauses in Markt Rettenbach hat am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Flammen fraßen sich schnell weiter.

29.01.2023 | Stand: 18:43 Uhr

Nach einem Feuer in Kleinkemnat bei Kaufbeuren hat es am Wochenende ein zweites Mal gebrannt: Am Sonntagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand im Dachboden eines Wohnhauses in Markt Rettenbach ( Unterallgäu) aus. In dem Gebäude befindet sich neben Wohnungen auch ein Pizza-Service.

Feuer in Markt Rettenbach: Brand greift auch auf ersten Stock über

Die Flammen breiteten sich schnell aus, fast das gesamte Dach des Hauses wurde zerstört. Zudem griff das Feuer auch auf Zimmer im ersten Stock über. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 16.15 Uhr am Sonntagnachmittag. Die Rauchsäule über dem Ort war weithin zu sehen.

Spektakuläre Aufnahme aus der Luft: So sah Pilot Andreas Boehl das Feuer aus dem Cockpit. Bild: Andreas Boehl

Nach ersten Informationen unserer Redaktion gab es glücklicherweise keine Verletzten. 150 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden sind bis in die Abendstunden weiter im Einsatz. Unter anderem mit zwei Drehleitern gelang es, das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Mit Drehleitern bekämpfte die Feuerwehr den Brand im Dachstuhl des Wohnhauses. Bild: Andreas Berger

Ausrücken musste zudem der Streudienst, denn rund um das Haus gefror das Löschwasser und sorgte kurzfristig für Glatteis. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Unklar ist auch, warum das Feuer am Sonntagnachmittag ausbrach.