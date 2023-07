Das „Fuggerschloss“ in Markt Rettenabch wird zum Rathaus

Das historische Fuggerschloss im Herzen von Markt Rettenbach im Unterallgäu wird umgebaut und bekommt eine neue Funktion. Nun beginnen die Bauarbeiten.

Für das ehemalige Fugger-Amtshaus in Markt Rettenbach beginnt ein neues Kapitel in seiner Geschichte. Das hoben Bürgermeister Martin Hatzelmann sowie die Architekten und Bauleiter jetzt zum Beginn der Bauarbeiten an dem historischen Gebäude hervor.

Bisher konnten die Bürgerinnen und Bürger das sogenannte Fuggerschloss nur von der Straße aus betrachten – ab Herbst 2024 soll dort das Rathaus einziehen. „Für unsere Gemeinde ist das ein tolles Projekt mit zugleich großer Herausforderung“, sagte Hatzelmann beim offiziellen Startschuss, zu dem Regierungspräsidentin Barbara Schretter angereist war.

Regierungspräsidentin: Fugger-Amtshaus in Markt Rettenbach "historisches Erbe"

Diese freute sich darüber, dass das Fugger-Amtshaus „als historisches Erbe und Mittelpunkt“ durch das Projekt neu in die Gemeinde eingefügt werde. Dabei entstehe ein Haus, „in das Bürger gerne reingehen“. Mehrfach sei in Markt Rettenbach bereits eine Aufwertung des Ortes gelungen – etwa mit dem Gasthof Adler oder jüngst mit dem Spielplatz im Pfarrgarten.

Im Fall des historischen Fuggerschlosses erfülle sich zugleich auch ein Idealzustand: nämlich jener, wenn denkmalgeschützte Objekte in der Gegenwart wieder einen Platz im täglichen Leben erhalten. Verständnis äußerte Barbara Schretter dafür, dass das Vorhaben angesichts der gestiegenen Baupreise das errechnete Kostenvolumen von 4,7 Millionen Euro am Ende überschreiten könnte. Die zugesagten 2,9 Millionen Euro Fördersumme würden so wohl nicht reichen. Die Regierungspräsidentin signalisierte in diesem Zusammenhang ihre Unterstützung.

Großprojekt „Fuggerschloss“: Anfänge reichen bis 2015 zurück

Die Anfänge des Projekts reichen bis zum Juni 2015 zurück, erinnerte Bürgermeister Hatzelmann und dankte dafür seinem Vorgänger Alfons Weber. Damals hätten statische Voruntersuchungen begonnen und es sei ein Aufmaß erstellt worden.

Binnen Jahresfrist sei eine Konzeptplanung angefertigt worden. Daraufhin blickte der Gemeindechef ins Jahr 2017, in dem erste Kostenaufstellungen und ein Planentwurf entstanden. Entscheidend sei dann die „Aufnahme des Projekts in die Förderinitiative „Innen vor Außen“ gewesen. Denn damit habe sich der Fördersatz auf 80 Prozent erhöht. „Mit diesem Meilenstein“ sei die Finanzierbarkeit in realistische Formen gegossen worden, so Hatzelmann.

„Markt Rettenbach kommt damit ein bedeutendes Stück weiter“

Im November 2019 folgte der Gemeinderatsbeschluss für den „Einbau des Rathauses“. Beim Architektenwettbewerb hätten Alen Jasarevic und Christian Groß die überzeugendsten Umsetzungsmöglichkeiten vorgebracht. Mit dem Einreichen des Förderantrages wurde dann Hatzelmann zufolge im Januar 2022 die Grundlage für das Bauvorhaben geschaffen. Claus Irsigler, Sachgebietsleiter für Denkmalschutz im Landkreis, ist „sehr angetan“ darüber, wie das Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich wird. „Markt Rettenbach kommt damit ein bedeutendes Stück weiter“, sagte er und zeigte sich „vom sympathischen Entwurf“ der Architekten begeistert.

Die beiden beleuchteten die Besonderheiten des Gebäudes: Demnach ist es seit 1557 im Fuggerschen Bestand verzeichnet. Durch seine Raumteilung und Bauweise sei es „auffallend gut geeignet für die künftige Rathausaufgabe“. Im 19. Jahrhundert sei der markante Turm hinzugekommen. Von Norden und Süden gebe es Haupteingänge in den weiten „Flez“ (Hausflur), der im Obergeschoss ähnlich groß gehalten sei. Neu geschaffen werde der Sitzungs- und Festsaal mit 67 Quadratmetern im Westen. Gegenüber werden das Trauungszimmer und das Einwohnermeldeamt Platz finden. Über die imposante Treppe gehe es ins Obergeschoss zum Bürgermeister. Alles werde barrierefrei ausgebaut und ein Aufzug eingerichtet. „Uns ist es wichtig, dieses Baujuwel zu bewahren“, sagte Alen Jasarevic.

