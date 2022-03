Markt Rettenbach: Gewerbegebiet wird vergrößert

Auf einer Fläche bei Engetried will sich ein Betrieb vergrößern, ein weiterer ansiedeln.

05.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Auf große Zustimmung stieß der Bebauungsplan „Gewerbe an der Hammerschmiede“: Vom Marktgemeinderat wurde nach Abwägung der Anregungen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

In dem Außenbereich nördlich von Engetried soll damit für den bereits bestehenden Betrieb Wasserkraftanlagen Burger eine Möglichkeit zur Erweiterung geschaffen werden. Westlich davon will dort der Dritte Bürgermeister, Wulf Eberlein, seinen im Ort befindlichen Familienbetrieb aussiedeln. Wulf ist hauptberuflich Lehrer im Kunstbereich und betreibt dort einen Kunst-Schmiede-Betrieb.

Firma Burger erweitert

Der Bebauungsplan umfasst insgesamt rund 1,2 Hektar: Rund 5000 Quadratmeter davon sind bereits mit dem Betrieb Burger belegt. Angrenzend entsteht für den Erbauer von Wasserkraftanlagen eine Erweiterungsfläche von etwa 3900 Quadratmeter. Ganz im Westen will Wulf seinen Schmiedebetrieb ansiedeln, rund 3200 Quadratmeter sind für ihn vorgesehen. Die Zufahrt zu seinem neuen Betriebsgelände will der Schmied auf eigene Rechnung erstellen lassen. Mit den beiden Bauwerbern will die Gemeinde vertraglich vereinbaren, dass sie die gesamten Kosten des Bebauungsplanes übernehmen.

Neubaugebiet für 38 Bauplätze

Südlich davon ist ein Neubaugebiet für 38 Bauplätze bereits weitgehend erschlossen: Hier können die potenziellen Häuslebauer nun mit ihren Projekten starten. Der erste Baukran ist bereits aufgestellt. Zwischen Wohnbau- und Gewerbegebiet verbleibt ein landwirtschaftlich genutzter Grünstreifen mit einer Mindestbreite von 40 Metern. Für Bürgermeister Martin Hatzelmann sind beide Vorhaben lärmtechnisch sehr gut miteinander vereinbar: Mit einem Schallgutachten sei dies bereits abgeprüft worden.

