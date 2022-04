Pro und Contra: Maskenpflicht in Gastronomie, Einzelhandel und beim Friseur in Memmingen?

Die Maskenpflicht ist offziell beendet. Aber ist es sinnvoll die Masken fallen zu lassen? In der Memminger Redaktion gehen die Meinungen darüber auseinander.

01.04.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Der Staat gibt dem Bürger Eigenverantwortung zurück: Maike Scholz befürwortet das Ende der Maskenpflicht

Ende der Maskenpflicht? Ich gebe zu: Auch mir war bei dieser Vorstellung etwas mulmig zumute. Angst haben braucht man aber davor nicht, denn eigentlich setzt der Staat jetzt nur auf das Prinzip der Eigenverantwortung. Immer wieder wurde ein ehrlicher Diskurs über die Normalität im Umgang mit dem Coronavirus gefordert. Corona wird bleiben und wir müssen lernen, damit umzugehen und damit zu leben. Wir schauen dabei auf zwei Jahre zurück, in denen wir unter anderem Erfahrungen sammeln und uns einen Wissensgewinn erarbeiten konnten.

Klar ist: Es gibt kein Maskenverbot. Wer in Innenräumen beispielsweise nicht den nötigen Abstand einhalten kann oder sich ohne Mund-Nasen-Schutz nicht wohlfühlt, der kann Maske tragen. Nur die Verpflichtung fällt weg, weil ein so weitreichendes Gesetz mit Einschränkungen eben nicht dauerhaft sein kann. Die Konsequenz ist, dass der Gesetzgeber das Heft des Handelns in unsere Hände zurücklegt. Das kann doch durchaus auch ein gutes Gefühl sein.

Klar ist zudem: Das neue Infektionsschutzgesetz sieht eine Maskenpflicht weiterhin im öffentlichen Nah- und Fernverkehr vor. Auch in Pflegeheimen und Kliniken, den sogenannten vulnerablen Einrichtungen, muss weiter eine Maske getragen werden. Dort bleibt die Pflicht bestehen.

Wir werden mit dem Virus leben müssen. Ich finde Eigenverantwortung gut. Jeder kann die Lage für sich bewerten und entscheiden, wie er handelt. Dafür braucht es keine staatlichen Vorgaben.

Angesichts der hohen Infektionszahlen ist das Ende der Maskenpflicht ein Fehler meint Johannes Schlecker

Lesen Sie auch

Stimmen von Friseur, Apotheker und Supermarkt "...dann kann ich gleich zumachen": Allgäuer Reaktionen auf die neuen Corona-Regeln

Eines steht für mich fest: Ich werde auch in den kommenden Wochen beim Einkaufen eine Maske tragen. Nicht nur zu meinem eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der anderen Kunden und vor allem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Denn gerade sie sind von dem Ende der Maskenpflicht besonders betroffen. Angesichts der hohen Infektionszahlen ist es ein Fehler, jetzt von heute auf morgen ein bislang unbestritten höchst wirksames Mittel gegen die Verbreitung des Coronavirus’ einfach aufzugeben. Und es gibt weiter zahlreiche schwere Fälle und auch Todesopfer.

Um ihren täglichen Bedarf zu decken, sind die Bürger ja dazu gezwungen, Supermärkte oder andere Lebensmittelläden aufzusuchen. Gerade hier und nicht nur in Seniorenheimen und Krankenhäusern ist daher weiter ein Basisschutz notwendig. Auch machen es sich die Politiker zu einfach, auf das Hausrecht der Ladenbesitzer zu verweisen. Denn so etwas kann einen Keil zwischen Kunden und Einzelhändler treiben. Die Diskussion, wieso der eine weiterhin auf eine Maske in seinem Geschäft pocht, der andere aber nicht, ist jetzt schon vorhersehbar. Klar ist auch, dass der Einzelhändler oder auch Gastronom seine Kunden nicht verlieren möchte. Auf Vorgaben von Bund und Land kann er nun aber nicht mehr verweisen. Und schließlich wird es auch ein Leben nach Corona geben.

Auch ich würde lieber heute als morgen auf eine Maske verzichten. Zumal das gerade für Brillenträger wegen der ständig beschlagenen Gläser auch sehr lästig ist. Doch es ist einfach der falsche Zeitpunkt.

Wie Gastronomie, Einzelhandel und Friseure in Memmingen mit dem Ende der Maskenpflicht umgehen lesen Sie hier.