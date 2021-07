Maskierte wollen Geldautomaten in Kettershausen aufbrechen: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in Kettershausen aufzubrechen. Eine Kamera nahm sie auf. Ein Täter trug eine auffällige Jacke.

16.07.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben versucht, einen Geldautomaten der Raiffeisenbank in der Kettershausener Waldstraße aufzubrechen. Die Diebe richteten hierbei einen Schaden von mindestens 22.000 Euro an, bevor sie letztlich an der Widerstandskraft des Geldausgabegerätes scheiterten und ohne Beute flüchteten, berichtet die Polizei.

Einbruch in Bank in Kettershausen: So werden die Täter beschrieben

Videoaufzeichnungen der Bank zeigen mindestens zwei mit Sturmhauben maskierte Personen, wobei einer der offenbar männlichen Täter eine auffällige dunkle Jacke mit der Zahl 95 auf dem Rücken trug. An der Ecke Hauptstraße/Waldstraße fanden Passanten zudem vier Flex-, beziehungsweise Trennscheiben, welche offensichtlich dort von den Männern bei ihrer Flucht zurückgelassen wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Sachbearbeitung vor Ort übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0.

