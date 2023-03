Max Raabe heute Abend in Memmingen - noch sind Tickets zu haben

Sänger Max Raabe gastiert heute (30.3.) in der Stadthalle Memmingen. Noch gibts Tickets für das Konzert mit dem "Palast Orchester". Infos zu Preise und Lieder.

30.03.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Max Raabe in Memmingen heute: Seit "Kein Schwein ruft mich an" (1993) ist Max Raabe (bürgerlich Matthias Otto) in Deutschland bekannt. Heute Abend tritt der 60-Jährige mit dem von ihm geleiteten Palast Orchester in Memmingen auf. Ursprünglich hätte das Max-Raabe-Konzert in Memmingen schon im Frühjahr 2022 stattfinden sollen - der Termin der Tour "Wer hat hier schlechte Laune" wurde jedoch verschoben.

Wann treten Max Raabe & Palast Orchester heute in Memmingen auf?

Wo findet die Veranstaltung statt?

Wie viel kostet ein Ticket für Max Raabe & Palast Orchester?

Wann treten Max Raabe & Palast Orchester heute in Memmingen auf?

Max Raabe & Palast Orchester treten heute Abend 20 Uhr in Memmingen auf. Dabei erwarten den Besucher Lieder im Stil der 20/30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Textlich geht es um das Auf- und Verblühen von Liebe, von Gefühlswirrungen und auch um Freude. Wer Fan der ARD-Serie "Babylon Berlin" ist, kommt voll auf seine Kosten. Unter anderem soll noch der Titelsong der aktuellen Staffel gespielt werden: "Ein Tag wie Gold".

Wann: Max Raabe, heute, 30. März 2023, 20 Uhr, Stadthalle Memmingen

Wo findet die Veranstaltung "Wer hat hier schlechte Laune" statt?

Die Veranstaltung "Wer hat hier schlechte Laune" findet in der Stadthalle Memmingen statt und ist ein Sitzplatzkonzert. Der Konzertsaal befindet sich am Platz der Deutschen Einheit. Wer mit dem Zug anreist hat, hat vom Bahnhof einen rund 10-minütigen Fußweg von rund 800 Meter vor sich. Parken: Parkplätze gibt es in der Tiefgarage der Stadthalle Memmingen. Diese hat rund um die Uhr geöffnet.

Wo: Stadthalle Memmingen, Platz der Deutschen Einheit 1

Anreise Zug: 10 Minuten Fußweg

Anreise Auto: Parken in der Tiefgarage Stadthalle ( Königsgraben) ab 19 Uhr: 0,50 Euro pro Stunde, max. 2 Euro



Wie viel kostet ein Ticket für Max Raabe & Palast Orchester?

Zunächst: Ja, es gibt noch Tickets für Max Raabe in Memmingen. Dabei kostet die günstigste Karte 60,50 Euro, die teuerste hingegen 77,70 Euro. Die Tourist Information Memmingen als auch die Allgäuer Zeitung verkaufen noch Tickets. Dabei hat die Tourist Information (Marktplatz 3) heute nur bis 16 Uhr geöffnet.