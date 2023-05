Ersthelfer retten Leben in Eisdiele

Ein 80-Jähriger verliert in einer Eisdiele in Bad Wörishofen das Bewusstsein. Der Mann muss reanimiert werden. Sofort.

29.05.2023 | Stand: 14:58 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag kam es in einer Eisdiele in Bad Wörishofen zu einem medizinischen Notfall. Der Gast, ein 80-jährige Mann, verlor sein Bewusstsein und musste reanimiert werden.

Mehrere Passanten, darunter eine 33-Jährige aus Markt Wald und ein 73-Jähriger aus Bad Wörishofen, erkannten sofort die Notlage und leisteten Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen.

Der 80-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insbesondere durch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer konnte letztlich Schlimmeres verhindert werden.