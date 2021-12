Medizinsche Ursache: Autofahrer (78) stirbt an Unfallstelle

Ein 78-jähriger Autofahrer ist in Bad Grönenbach an einer Unfallstelle gestorben. Er war gegen ein Schaufenster gefahren.

15.12.2021 | Stand: 09:11 Uhr

In den Mittagsstunden konnte ein 78-jähriger PKW-Lenker beim Rückwärtsfahren in der Bahnhofstraße in Bad Grönenbach ( Unterallgäu) am Montag seinen PKW nicht mehr stoppen, teilt die Polizei mit. Er krachte mit seinem Wagen in das Schaufenster eines Geschäftes. Eine vorbeilaufende Fußgängerin wurde durch den PKW leicht verletzt, nachdem sie kurz zwischen dem Schaufenster und dem Fahrzeug eingeklemmt war.

Nach bisherigen Ermittlungen war eine medizinische Ursache der Grund, warum der 78-Jährige die Herrschaft über seinen PKW verlor. Er wurde vor Ort noch reanimiert, starb aber an der Unfallstelle.

