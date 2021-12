Mehr Licht in Lachen

In Lachen lag ein Straßenabschnitt 14 Monate im Dunklen. Jetzt wird dort eine neue Leuchte gebaut.

20.12.2021 | Stand: 17:46 Uhr

Die dunklen Zeiten im Bereich der Kirchstraße in der Gemeinde Lachen neigen sich ihrem Ende zu: In der Einmündung zum Molkereiweg baut die Firma Lechwerke Verteilnetz (LVN) eine Straßenbeleuchtung. „Endlich“, wie Einwohner Hubert Riegg sagt. 14 Monaten habe die Firma gebraucht, um dort eine Ersatz-Straßenlampe aufzustellen. Bereits im September 2020 wurde an dieser Stelle ein alter Bauernhof abgerissen. „Am Gebäude war eine Überspannleuchte befestigt, aber diese musste wegen des Abrisses entfernt werden“, sagt Hubert Riegg. Fehlendes Licht an dieser Stelle sei in seinen Augen besonders gefährlich: „Die Straße führt mitten durchs Dorf. Und es ist der Weg zur Schule und zur Kirche.“ Die Gemeinde ist deswegen laut Bürgermeister Josef Diebolder schon seit längerem mit der Firma LVN im Gespräch.

„Mitarbeiter der Betriebsstelle Memmingen von LVN haben der Gemeinde im Frühjahr 2021 das Angebot für eine neue Leuchte an der Kreuzung gemacht“, sagt Ingo Butters, Sprecher von LEW Verteilnetz. Im Mai wurde der Standort der neuen Leuchte bei einem gemeinsamen Ortstermin festgelegt. Der für die Umsetzung erforderliche Auftrag der Gemeinde ging Butters zufolge bei LVN Ende Oktober ein.

Installation doch früher als ursprünglich geplant

„Aufgrund der zum Jahresende immer sehr hohen Auslastung bei den regionalen Tiefbauunternehmen ist eine Installation der Leuchte frühestens Ende Januar möglich“, teilte Butters zunächst mit, konnte dann aber doch eine gute Nachricht für Lachens Einwohner überbringen: „Nach aktuellem Stand kann die Leuchte vor Weihnachten montiert werden.“ Eine wetterbedingte Einschränkung könne es jedoch geben. Für den Anschluss der Leuchte ans örtliche Stromnetz müssen Monteure auf das Dach eines Wohnhauses. „Sollte es stark schneien, kann es sein, dass dies nicht gefahrlos möglich ist“, sagt Ingo Butters.

Warum der Bau der neuen Leuchte so lange dauerte, kann laut Butters heute nicht mehr genau nachvollzogen werden, aber er räumt ein: „Klar ist, das hätte auch bei uns schneller gehen müssen.“

