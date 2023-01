Funktioniert die Mehrwegpflicht in Memmingen?

Seit dem Jahreswechsel sind Gastronomen verpflichtet, To-Go-Essen auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Wie ist die Lage in Memmingen? Ein Realitätscheck.

Jugendliche sitzen mit in Alufolie eingewickelten Dönern am Bach. Eine junge Frau balanciert drei Familypizzen durch das Gewusel am Weinmarkt. Eine ältere Dame holt ihre Bestellung von einem asiatischen Imbiss ab.

Das ist Memmingen zur Mittagspausenzeit. Auch in der Maustadt greifen viele Menschen bei großem Hunger und wenig Zeit auf To-Go-Essen zurück - und das bedeutet vor allem Müll. Pizzakartons, Plastik- oder Papiertüten und Holzgabeln landen haufenweise in sowieso schon überfüllten Mülleimern. Genau das soll sich durch ein neues Gesetz ändern.

Ist die Mehrwegpflicht in Memmingen alltagstauglich? Bild: Matthias Becker (Symbolbild)

Seit dem 1. Januar gilt europaweit eine neue Mehrwegpflicht. Somit sind viele Gastronomen verpflichtet, Essen zum Mitnehmen sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Ausgenommen sind Restaurants, Café und Bistros, die eine Ladenfläche von weniger als 80 Quadratmetern haben und gleichzeitig weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigen. Kunden wird es nicht auferlegt, sich für Mehrwegbehälter wie etwa wiederverwendbare Schalen und Becher zu entscheiden, sie müssen allerdings die Möglichkeit haben.

Bei einem Gang durch die Memminger Innenstadt ist davon allerdings noch nicht viel zu sehen.

Isen Lang, Pizzeria "Cennis": Die Kosten sind höher als der Nutzen

In "Cennis Pizzamanufaktur" stapeln sich trotz neuem Gesetz ausschließlich Pizzakartons aus Pappe auf dem Ofen. Geschäftsführer Isen Lang arbeite aber schon seit drei Jahren an einer Alternative: Rund 200 eigenentwickelte Prototypen für Mehrweg-Pizzakartons würden sich in seinem Büro befinden. Produzieren lassen habe er diese bisher aber noch nicht, es habe sich nicht gerechnet.

Denn trotz angedachtem Pfandsystem: Die Kosten würden den Nutzen übersteigen. "Man muss davon ausgehen, dass es zwei bis drei Wochen dauert, bis der Karton in die Pizzeria zurückkommt." Nicht zu vergessen die zusätzlichen Reinigungskosten. Dieses Jahr wolle Lang mit seiner eigenen Kreation aber endlich an den Markt.

Inhaber Isen Lang setzt in seiner Pizzeria "Cennis" in Memmingen schon lange auf sogenanntes Pergaminpapier, um seine To-Go-Bestellungen nachhaltiger zu machen. Bild: Hannah Greiner

Bis dahin setze Lang weiterhin auf seine bisherigen Verpackungen, die er selbst als sehr nachhaltig empfinde. Er sei zum Beispiel die einzige Pizzeria in ganz Memmingen, die Pergaminpapier nutze. Wenn Lang dieses dünne Papier aus Zellstoff unter die Pizza legt, dann bleibt der Karton sauber und kann recycelt werden.

Yvonne Fähndrich, "Kreuzherrencafé": Die Gastronomie hat größere Probleme

Auch im Kreuzherrencafé gibt es momentan keine dem Gesetz entsprechende Alternative zu Einwegverpackungen. Das sei in den letzten Monaten untergegangen, so Geschäftsführerin Yvonne Fähndrich. "Der Grundgedanke ist gut, aber die Umsetzung, die ist einfach nicht bei den Gastronomen angekommen."

Im Moment würden Fähndrich dringendere Probleme beschäftigen: Die hohen Energiekosten, der Personalmangel und die Unsicherheit bezüglich möglicher Rückzahlungen von Corona-Hilfen belaste das Geschäft. Bisher habe sowieso kein einziger Kunde nach einer Mehrweg-Option gefragt. Unsere Autorin aus Buchloe findet: Mit genau diesen Kunden stehe und falle das ganze Mehrwegkonzept.

Nico Betz, Claudia Goldbeck, Natalia Staniska und Geschäftsleiterin Yvonne Fähndrich (v.l.n.r.) haben im Kreuzherrencafé in Memmingen mit größeren Problemen als der Mehrwegpflicht zu kämpfen. Bild: Hannah Greiner

Gewünscht hätte sich Fähndrich eine Kontaktierung von Seiten des Staates, sie selbst und auch viele andere Gastronomen hätten von dem neuen Gesetz erst aus den Medien erfahren.

Wer im Kreuzherrencafé trotzdem gerne nachhaltig Süßes To-Go mitnehmen möchte, dürfe laut Fähndrich gerne eine eigene Tupperdose mitbringen. Bezüglich wiederverwendbaren Kaffeebechern sei sie mit der recup GmBH aus München im Gespräch.

Ireen Junge-Bayraktar, "Der Spießer": Wir sind nicht vom neuen Gesetz betroffen

Mit diesen ganzen Problemen muss sich Ireen Junge-Bayraktar nicht beschäftigen. Ihr Dönerrestaurant "Der Spießer" in der Schlachthofstraße ist von der Regelung ausgenommen. Die Ladenfläche beträgt weniger als 80 Quadratmeter und sie beschäftige weniger als fünf Mitarbeiter. Auch in Buchloe gibt es einige Gastronomen, die nicht von der neuen Pflicht betroffen sind.

Das Dönerrestaurant "Der Spießer" in Memmingen ist nicht von der Mehrwegpflicht betroffen. Geschäftsführerin Ireen Junge-Bayraktar und Romina Langenwalder möchten in Zukunft trotzdem auf Mehrwegoptionen setzen. Bild: Hannah Greiner

Trotzdem wolle Junge-Bayraktar in Zukunft auf To-Go-Essen in Mehrwegverpackungen setzen, sie habe sich schon über sogenannte Rebowls informiert. Mitarbeiterin Romina Langenwalder findet die Idee ihrer Chefin gut, sieht aber auch mögliche Probleme: "Unsere Lagerfläche ist für solche Mengen an Rebowls und Recups eigentlich zu klein."

