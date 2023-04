Mein Osterbrauch

Tradition Ostereier färben, Kirchenbesuch, Ostereiersuche: In meiner Familie in Hessen gibt es außerdem eine „kulinarische“ Tradition – die so genannte „Grüne Soße“.

06.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Viele kenne sie, ein jeder hat sie – in den unterschiedlichsten Formen. Die Rede ist von Bräuchen zur Osterzeit. Meine haben sich im Laufe der Zeit verändert, vor allem seitdem meine Familie in Hessen so weit entfernt ist, dass ich nicht jedes Osterfest mit und bei ihnen verbringen kann. Dennoch ist es für mich eine Zeit, in der ich verstärkt an meine Familie und an so manchen Brauch denke. Geht Ihnen das, liebe Leserinnen und Leser, genauso?

Als Kind habe ich mit meiner Mutter sowie meinen beiden Omas und meiner Schwester Ostereier gefärbt. Das war immer eine ganz schöne Sauerei, machte aber unglaublich viel Spaß. Wir haben viel dabei gelacht. Eine Tradition, der ich heute nicht mehr folge.

Der Kirchenbesuch gehörte (und gehört noch) ebenso wie die Osterkerze und die Ostereiersuche sowie die Entzündung des Osterfeuers weiterhin dazu.

"Kulinarischer Brauch meiner Familie"

Eines hat sich im Laufe der Jahre außerdem nicht verändert. Es handelt sich um einen „kulinarischen Brauch“ in meiner Familie. Zu Ostern gibt es die in Hessen bekannte „Grüne Soße“.

Wenn Sie jetzt denken, dass zu dieser Soße ein deftiges Stück Fleisch gehört, das Ganze ein üppiges Mahl ist, dann liegen Sie zumindest bei unserer Familien-Tradition falsch. Zu dieser Soße gibt es in meiner Familie „lediglich“ Kartoffeln. Was sich hinter dem Gericht verbirgt, möchte ich Ihnen mit dem Rezept meiner Großmutter näher erklären.

Das Rezept meiner Oma aus Hessen für Memmingen

Die Grüne Soße ist ein „leichtes“ Essen. Nehmen wir an, wir kochen für sechs Personen, dann braucht es etwa zwei Kilogramm gekochte Kartoffeln. Haben Sie eine große Schüssel? Für die Soße werden nämlich 15 gekochte Eier benötigt. Zwölf davon werden halbiert, drei klein geschnitten. Mit vier Bechern saurer Sahne und zwei Mal Buttermilch entsteht die Soße.

Hinzu werden dann die so genannten acht Kräuter gegeben – Petersilie, Sauerampfer, Bärlauch, Schnittlauch, Kresse, Borretsch, Kerbel und Pimpinelle. Meine Oma hat diese zumeist frisch auf dem Markt geholt. Es gibt sie aber auch tiefgekühlt. Zur Soße werden dann noch Pfeffer und Salz sowie ein Teelöffel Senf – je nach eigenem Geschmack – gegeben.

Nicht frisch essen, sondern Soße ziehen lassen

Wichtig: Die Grüne Soße wird nicht frisch gegessen, sondern am besten am Abend vor dem „Festmahl“ zubereitet. Die Eier kommen aber erst am Tag des Verzehrs dazu. Die Grüne Soße wird kalt serviert – zu den heißen Kartoffeln. Warum wir Hessen diese so gerne zu Ostern essen? Grüne Soße gibt es traditionell das erste Mal im Jahr an Gründonnerstag. Das hat aber nicht nur religiöse Gründe, denn um Ostern herum können Kräuter normalerweise das erste Mal geerntet werden.

Da ich dieses Osterfest nicht zu Hause in Hessen verbringe, werde ich nicht in den Genuss der Grünen Soße meiner Familie kommen. Aber vielleicht versuche ich mich selbst an einer kleinen Schüssel – damit auch ich das Brauchtum weitertrage.