Einziger AfD-Sieg in Schwaben: Warum ist Oberrieden Hochburg der Rechten?

In Oberrieden im Unterallgäu bekommt die AfD die meisten Stimmen – als einzige Kommune in ganz Schwaben. Den Bürgermeister der Gemeinde wundert das nicht.

10.10.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Wieder Oberrieden, wie schon vor fünf Jahren. In der 1230-Einwohner-Gemeinde, die zur Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen gehört, hat die AfD im Stimmkreis Kaufbeuren ihr bestes Ergebnis eingefahren. 31,3 Prozent für die AfD bedeuten: Jeder Dritte in der Gemeinde Oberrieden hat die Rechtspopulisten gewählt, die in Teilen als rechtsradikal gelten. In Oberrieden selbst liegt der Wert für Patrick Herkommer mit 38,8 Prozent sogar noch höher. In keiner anderen Kommune im Stimmkreis lag der AfD-Politiker vorn. Überhaupt gab es keine andere Gemeinde in ganz Schwaben , in der die AfD die meisten Stimme holte. Woran liegt das?

