Feuerwerk an Dynamik: Trio con Brio begeistert in Memmingen

Das Trio con Brio aus Kopenhagen lässt bei Meisterkonzert in Memmingen keine Wünsche offen und verzückt die atemlos lauschenden Besucher in der Stadthalle.

23.01.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Schon vor zwei Jahren hätte das Trio con Brio aus Kopenhagen bei den Meisterkonzerten in Memmingen spielen sollen. Corona hatte es immer wieder verhindert. Wer Geduld bis zum Nachholtermin hatte, erlebte jetzt im Kleinen Saal der Stadthalle ein musikalisches Ereignis der Extraklasse, ein Feuerwerk aus Dynamik und höchster Ausdruckskraft. Die Koreanerinnen Soo-Jin Hong an der Violine und Soo-Kyung Hong am Violoncello sowie der Däne Jens Elvekjær am Flügel ließen keine Wünsche offen und begeisterten den mit 200 Besuchern restlos ausverkauften Saal mit atemberaubender Einheit und ansteckender Spielfreude.

Funke springt über

Schon bei den ersten Takten von Haydns Trio für Klavier, Violine und Violoncello (Hob. XV: 28) springt an diesem Abend der Funke über. Gebannt lauschen die Zuhörer der Intensität und hohen Klangkultur des Trios, das Haydn klar und schnörkellos angeht. Selten hört man den Wiener Klassiker so entstaubt, modern und transparent. Das liegt am sicheren und kraftvollen Zugriff der drei Instrumentalisten. Hier stimmt alles: der Wechsel in der Dynamik, die großen Bögen und das Bewusstsein für ausgefeilte Details. Faszinierend die symbiotische Abstimmung der drei Musiker. Jeder hat Ohr und Auge beim anderen. Dadurch pulsieren und atmen die Stücke wie aus einem Guss.

Dass das so gut gelingt, mag auch an der persönlichen Verbindung der Musiker zueinander liegen. Soo-Jin Hong an der Violine und Soo-Kyung Hong am Violoncello sind Geschwister und Pianist Jens Elvekjær ist Ehemann der Cellistin. An der Universität in Wien haben sie sich kennengelernt und 1999 ihr Trio con Brio gegründet. Nach dem Gewinn des ARD Musikwettbewerbs 2002 geht die Karriere steil bergauf. Ihre Trio-Einspielungen von Beethoven, Schostakowitsch und Arenskij erhielten internationale Preise, zuletzt den Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Gewagtes Experiment in Memmingen

An diesem Abend überzeugen sie auch mit den vier Sätzen aus der Ballettmusik Romeo und Julia op. 64 von Sergej Prokofjew, die Jens Elvekjær sensationell für Trio arrangiert hat. Ein gewagtes Experiment, die Wucht dieses Werkes auf drei Instrumente zu reduzieren. Es gelingt dennoch. Alle drei sind hervorragende Solisten und transportieren die hohe Expressivität der Musik. Die Vitalität des Stückes und der Kontrast zwischen Gewalttätigkeit und Zärtlichkeit kostet das Trio extrem aus. Dafür klemmt Soo-Kyung Hong auch mal ein Blatt Papier zwischen ihre Cellosaiten, um den Klang noch martialischer zu machen.

Nach der Pause erklimmen die drei Musiker den Olymp der Trio-Literatur: Schuberts Trio in Es-Dur op. 100 DV 929. Fein nachempfundene liedhaft-lyrische Stellen ohne falsche Lieblichkeit wechseln mit harten Brüchen und drängenden Rhythmen. Lichte, luftige Passagen, die Schubert in das Mühlrad eines unerbittlichen Schicksals und in existenzielle Emotionen hineinzieht, vermittelt das Trio mit großer Musikalität und Innigkeit und hat in dem 40-minütigen Werk immer noch Energie genug, kraftvoll zupackend dramatische Umschwünge zu setzen. Wunderschön der erdige Ton von Soo-Kyung Hong am Violoncello. Jens Elvekjær spielt mit schillernder Leichtigkeit und Klarheit, während Soo-Jin Hong an der Violine tiefe Emotionen vermittelt. An Intensität, Zug und Hingabe kaum zu überbieten. Eine berauschend akzentuierte und zwingende Interpretation, die am Schluss beim atemlos lauschenden Publikum Jubel und langen Applaus auslöste. Viele klatschten im Stehen und bekamen noch eine Zugabe. Mit der Elegie von Anton Arenskij aus seinem Klaviertrio op. 32 führt das Ensemble aus Kopenhagen zum Schluss in emotional ruhigere Gefilde.