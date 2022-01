Corona-Demos in Memmingen, Ottobeuren und Babenhausen - Polizei: alles friedlich

Eine Demo gegen staatlich angeordnete Corona-Maßnahmen und eine Gegendemo gab es Montag in Memmingen. Auch in Ottobeuren und Babenhausen gab es Versammlungen.

25.01.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Die größte Versammlung gab es auf dem Memminger Schrannenplatz: Dort kamen laut Polizei 600 Menschen zusammen, um gegen staatlich angeordnete Corona-Maßnahmen wie die geplante Impfpflicht zu protestieren. Das Motto dieser immer montags stattfindenden Versammlung: Memmingen leuchtet. Dazu passend hatten viele Teilnehmer Kerzen dabei, die sie vor sich auf den Boden stellten.

Das Ordnungsamt hatte zuvor entschieden, dass für diese angemeldete Demonstration keine Maskenpflicht gilt. Am Montag zuvor mussten die Teilnehmer noch Mund-Nasen-Schutz tragen. Laut Polizei wurden während der jüngsten Versammlung die Abstände zwischen den Teilnehmern weitgehend eingehalten. Insgesamt seien die Demonstranten in Memmingen kooperativ und friedlich gewesen. Das gelte auch für die Gegendemo auf dem Marktplatz, an der etwa 40 Menschen unter dem Motto „Linksdenken Allgäu“ teilnahmen. Organisiert worden war diese Versammlung vom Soziokulturellen Verein Memmingen. Seine Kritik an „Memmingen leuchtet“: „Anstatt sachlich und teilweise berechtigt Maßnahmen zu beanstanden“, kämen diese Veranstaltungen „nicht ohne Verschwörungstheorien und Pandemieleugnung aus“.

Etwa 40 Teilnehmer kamen am Montag auf den Memminger Marktplatz zur Gegen-Demo "Linksdenken Allgäu". Bild: Berger

In Ottobeuren und Babenhausen gab es ebenfalls am Montagabend Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Nicht angemeldet war der „Spaziergang“ in Ottobeuren, an dem etwa 140 Menschen teilnahmen. 250 Teilnehmer waren es in Babenhausen, dieser „Spaziergang“ war zuvor bei den Behörden angemeldet worden. In beiden Orten blieb es laut Polizei friedlich.