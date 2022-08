37-Jähriger findet Bluetooth-Kopfhörer bei Fischertagsumzug - und nimmt sie mit nach Hause

Durch eine Fernortung und mithilfe der Polizei konnte eine Frau in Memmingen ihre verlorenen Kopfhörer ausfindig machen. Ein 37-Jähriger hatte sie eingesteckt.

19.08.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Wieder aufgetaucht: Am Fischertagsumzug hatte eine 36-Jährige ihre Apple AirPods (Bluetooth Kopfhörer) in Memmingen verloren. Nun sind sie wieder da. Nach Polizeiangaben führte die Frau per Suchfunktion eine Ortung durch, die anzeigte, dass sich die Kopfhörer im Bereich Niederrieden befinden.

37-Jähriger findet Kopfhörer beim Fischertag in Memmingen und nimmt sie mit

Die Polizei befragte daraufhin mehrere Anwohner in besagtem Bereich. Durch eine zweite Ortung konnte schließlich ein 37-jähriger Mann als Täter ermittelt werden. Die Polizei suchte diesen an seiner Arbeitsstelle in Memmingen auf. Er händigte die unterschlagenen Kopfhörer an die Beamten aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung.

