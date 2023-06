Polizei erwischt 14-Jährige mit Marihuana

Bei der Kontrolle einer 14-Jährigen auf dem Theaterplatz in Memmingen hat die Polizei eine kleine Menge Marihuana gefunden.

13.06.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Bei der Kontrolle einer 14-Jährigen in Memmingen hat die Polizei am Montag eine kleine Menge Marihuana gefunden. Laut Angaben der Polizei, fielen mehreren Streifenbeamten gegen 16 Uhr zwei Jugendliche am Theaterplatz auf, die dort rauchten.

Memmingen: 14-Jährige mit Marihuana erwischt

Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in der Handtasche einer der beiden, einer 14-Jährigen, einen sogenannten Grinder (eine Kräutermühle, die zum zermahlen der Kräuter vor dem Rauchen verwendet wird) sowie eine kleine Menge Marihuana. Beides wurde sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Jugendliche nach der Aufnahme ihrer Personalien an ihre Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.