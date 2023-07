150 Kilogramm schwere Parkbank in Memmingen gestohlen

Im Memminger Stadtteil stehlen Unbekannte eine massive Parkbank aus Holz. Es müssen mehrere Diebe am Werk gewesen sein.

30.06.2023 | Stand: 13:13 Uhr

In Memmingen, Stadtteil Eisenburg, haben Unbekannte eine 150 Kilogramm schwere Holzbank gestohlen. Diese stand im Bereich der östlichen Zufahrtsstraße "Schnaidhof" auf einem extra für die Parkbank errichteten und aufgekiesten Platz, so die Polizei. Am Freitag, 23. Juni, war die Bank nicht mehr vor Ort. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass sie bereits am letzten Donnerstag, 22. Juni gestohlen wurde.

Die Parkank wurde wohl bereits letzten Donnerstag, 22. Juni, gestohlen. Bild: Polizei Schwaben Süd/West

Memmingen: Massive Parkbank in Eisenburg gestohlen

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Parkbank aus Eschenholz gehen die Ermittler davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren und die Bank mithilfe eines größeren Fahrzeugs transportierten. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden.

Die Stadt Memmingen hat dem Bürgerausschuss Eisenburg die gestohlene Parkbank und drei weitere erst kürzlich zur Verfügung gestellt.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.