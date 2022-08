"187": Unbekannte besprühen Türen und Spiegel im Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen

Unbekannte haben in der Nacht mehrere Türen und einen Spiegel im Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen besprüht.

23.08.2022 | Stand: 12:48 Uhr

In Memmingen sind Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, in das Bernhard-Strigel-Gymnasium in der Wielandstraße eingebrochen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, haben die Unbekannten zwei Türen besprüht und auf einem Spiegel in der Männertoilette das Tag "187" angebracht.

Wie sich jemand unbefugt Zugang zu der Schule verschaffen konnte, wird derzeit noch ermittelt. In dem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.