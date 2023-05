20-Jährige fährt illegales Autorennen und baut Unfall

Eine 20-Jährige und ein 19-Jähriger veranstalten in Memmingen auf der Donaustraße ein illegales Autorennen. Die Fahrerin kommt ab und baut einen Unfall.

Nach einem illegalen Straßenrennen hat es am Dienstag in Memmingen einen Verkehrsunfall gegeben. Die Meldung über den Unfall im Bereich Donau- und Fraunhoferstraße ging um 23 Uhr bei der Polizei Memmingen ein, teilt diese mit. Vor Ort traf die Polizei eine 20-jährige Autofahrerin an. Diese befuhr die Donaustraße stadtauswärts und kam aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab und berührte den Randstein. Weiter überfuhr sie ein Verkehrsschild und kam letztendlich auf dem Grünstreifen der Kreuzung Donaustraße und Fraunhoferstraße zum Stehen.

Unfall: 19-Jähriger in Memmingen in illegales Straßenrennen verwickelt

Während die Polizei den Unfall dokumentierte, meldete sich ein Zeuge vor Ort. Dieser konnte beobachten, wie die 20-Jährige und ein weiteres Fahrzeug mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auf der Donaustraße stadtauswärts fuhren. Den anderen Autofahrer, ein 19-Jähriger, traf die Polizei im Anschluss in unmittelbarer Nähe an. Die Führerscheine der beiden, die Autos sowie die Handys wurden dann beschlagnahmt. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen einem illegalen Autorennen.

