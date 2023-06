60 Hektar der städtischen Wälder in Memmingen werden wohl stillgelegt

Die Memminger Forstverwaltung will an einem neuen Förderprogramm des Bundes teilnehmen. Dafür müssen insgesamt zwölf Kriterien erfüllt werden.

20.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Der Wald leidet unter dem Klimawandel. Gleichzeitig sind Wälder aber unverzichtbar für unsere Klima- und Biodiversitätsziele“: Das betonte der Leiter der städtischen Forstverwaltung, Stefan Honold, in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die Bewirtschaftung des Waldes spiele eine entscheidende Rolle, um die Wälder zukunftsfest zu machen. Daher plane das Bundeslandwirtschaftsministerium ein neues Förderinstrument, um ein klimaangepasstes Waldmanagement zu honorieren. Und an diesem Förderprogramm will sich auch die städtische Forstverwaltung beteiligen – vorausgesetzt, der Bauausschuss stimmt dieser Teilnahme zu. Außerdem müssen zwölf Kriterien erfüllt werden, wobei man laut Honold über einen Punkt durchaus streiten könne.

Bund stellt 900 Millionen Euro zur Verfügung, Memmingen will davon profitieren

Der Bund stelle 900 Millionen Euro für private und kommunale Waldbesitzer bis zum Jahr 2026 zur Verfügung. Für die städtischen Wälder wäre Honold zufolge ein Fördersatz von rund 122.000 Euro pro Jahr möglich. „Das ist für einen Forstbetrieb sehr viel Geld.“ Damit könnte man unabhängiger von den fragilen Holzmärkten agieren.

Zehn der vom Ministerium vorgegebenen Kriterien würde die Memminger Forstverwaltung jetzt schon weitgehend erfüllen. So verwende man etwa standortheimische Bäume. Zudem werde auf Kahlschläge verzichtet. Auch die geforderte Verjüngung des Waldes durch einen Voranbau sei bereits seit den großen Stürmen in den 1990er Jahren in vollem Gange. „Es wurden Buchen und Tannen unter die alten Fichtenwälder gepflanzt“, betonte Honold.

Noch nicht ganz soweit sei man bei der Vorgabe, mehr Lebensräume für Habitatbäume zu schaffen. Darunter versteht man verastete Bäume mit Spalten, Rissen und Höhlen, die vielen Tierarten einen Lebensraum bieten. Das Förderprogramm sehe fünf dieser Bäume pro Hektar vor, die alle gekennzeichnet und kartiert werden müssten. „Diese Bäume dürfen dann nicht mehr gefällt werden.“ (Lesen Sie auch: Im Stadtwald soll ein Informationszentrum entstehen)

Kleines Käferloch hat Massenvermehrung zur Folge

Diskussionswürdig sei die letzte Vorgabe, die Raum für die natürliche Waldentwicklung vorsieht. „Wenn wir die Förderung erhalten wollen, müssen wir fünf Prozent des städtischen Waldes stillegen“, betonte der Leiter der Forstverwaltung. Das sind über 60 Hektar. Auf diesen Flächen werde dann keine Forstwirtschaft mehr betrieben. Laut Honold gibt es bereits jetzt einige Waldflächen, die gar nicht mehr oder nur sehr extensiv bewirtschaftet werden. Als Beispiel nannte er eine nasse Fläche entlang des Füllerbachs, auf welcher der Biber wüte. „Somit kommen wir auf die geforderten fünf Prozent relativ leicht.“ Wenn es mehr wären, hätte man in die Wirtschaftswälder eingreifen müssen, also in Bereiche, in denen die Fichte wächst. „Und die Fichte birgt ein großes Risiko wegen der Borkenkäfer.“ Wenn man diese Bäume nicht mehr aus dem Wald bringe, so würde ein kleines Käferloch eine Massenvermehrung zur Folge haben. Honold wies darauf hin, dass es für dieses Kriterium eine Bindefrist von 20 Jahren gebe, während es bei den anderen Vorgaben nur zehn Jahre seien. Zudem betonte er, dass es mit der Stilllegung auch etwas weniger Holzerträge gebe.

„Wir empfehlen die Teilnahme an dem Förderprogramm trotzdem, weil die Arbeit, die bereits geleistet wurde, nun auch endlich honoriert wird.“ Dr. Veronika Schraut (CSU) wollte wissen, ob das Programm nur bis 2026 laufen soll. Laut Honold ist eine Verlängerung vorgesehen, eine Garantie gebe es aber nicht. Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger (SPD) glaubt, dass diese Maßnahmen langfristig die Einnahmemöglichkeiten der Wälder sichern – unabhängig davon, ob die Förderung ausläuft. Der Ausschuss stimmte geschlossen für die Teilnahme an dem Programm.