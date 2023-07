In der Memminger Innenstadt masturbierte ein Mann am helllichten Tag auf einer Parkbank. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

18.07.2023 | Stand: 14:11 Uhr

In Memmingen hat ein 65-jähriger Mann am Montagmittag den 17. Juli auf einer Bank in der Hirschgasse masturbiert. Laut Polizei hatte der Mann seine Hose leicht heruntergezogen und masturbierte auf einer Bank am Bach in der Hirschgasse. Das wiederholte er bis die Streifenbesatzung eintraf, so Zeugen.

Passanten rufen in Memmingen die Polizei weil Mann in Öffentlichkeit masturbiert

Diese nahmen den Mann vorläufig fest. Nach der Überprüfung der Personalien entließen sie den 65-Jährigen wieder. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen.