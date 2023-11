Polizei erwischt Wildpinkler in Memmingen

Der Mann wurde in der Maximilanstraße von einer Streife beobachtet, wie er an eine Hauswand urinierte. Gegen ihn wurden gleich mehrere Verfahren eröffnet.

07.11.2023 | Stand: 12:56 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen 66-Jährigen dabei erwischt, wie er in Memmingen gegen eine Hauswand urinierte. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Streife den Mann gegen 0.30 Uhr in der Maximilanstraße.

Memmingen: Betrunkener uriniert gegen Hauswand

Bei der Kontrolle des 66-Jährigen bemerkten die Beamten, dass dieser offenbar betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Außerdem hatte der Mann keinen Ausweis dabei. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet und er erhielt einen Platzverweis.

