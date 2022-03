Memmingen: Schweizer Autofahrer überholt Polizeistreife im Überholverbot

In Memmingen hatte es ein Schweizer Autofahrer offenbar sehr eilig: Nachdem er mehrmals das Überholverbot missachtete, zog er auch noch an der Polizei vorbei.

Am Mittwoch hat die Polizei in Memmingen einen Autofahrer gestoppt, der das Überholverbot mehrfach ignorierte. Wie die Beamten berichteten, ereignete sich der Vorfall auf der A96 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost.

Memmingen: 49-Jähriger zeigt Polizei trotz Überholverbot die Rücklichter

Eine Streife der Polizei beobachtete dabei einen Wagen mit Schweizer Zulassung, der trotz des Überholverbotes an einem Lkw und einem Auto vorbeizog. Nachdem er schließlich die noch die Streife selbst überholte, hielten die Beamten das Fahrzeug an. Der 49-jährige Fahrer aus der Schweiz durfte seine Fahrt nach München fortsetzen, nachdem er eine Geldstrafe in fast dreistelliger Höhe bezahlte. Er muss dennoch mit einem Bußgeldverfahren rechnen.