Wohnmobile kollidieren bei Überholmanöver - Verursacher flüchtet

Bei einem Überholmanöver auf der A96 bei Memmingen sind zwei Wohnmobile seitlich zusammengestoßen. Der Unfallverursacher fuhr trotzdem weiter.

30.05.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Auf der A96 bei Memmingen sind am Sonntagnachmittag zwei Wohnmobile seitlich zusammengestoßen, wobei der Verursacher einfach weiterfuhr. Laut Angaben der Polizei war ein 61-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der A96 in Richtung München unterwegs, als ihm kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen ein anderes Wohnmobil in einer Baustelle überholte.

Wohnwagen kollidieren auf der A96: Verursacher flüchtet

Dabei kam das überholende Fahrzeug zu weit nach rechts ab und kollidierte mit dem Wohnmobil des 63-Jährigen. Dieser versuchte mehrfach den Verursacher zum Anhalten zu bewegen, doch er fuhr einfach weiter. Der 61-Jährige konnte sich allerdings das Kennzeichen des Wohnmobils notieren, sodass der Halter laut Polizeii bald ermittelt sein dürfte. Am Wohnmobil des 61-Järhrigen entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Gegen den noch unbekannten Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Lesen Sie auch: Grenztunnel in Füssen: Lastwagenfahrer wendet mitten auf der Autobahn