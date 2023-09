Mehrere Verletzte nach zwei Unfällen auf A96

Zwei Unfälle und vier Verletzte gab es am Sonntag auf der A96 bei Memmingen. Beide Unfälle ereigneten sich unabhängig voneinander an fast identischer Stelle.

11.09.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Bei zwei Unfällen auf der A96 in Memmingen sind am Sonntag insgesamt vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Unfälle an fast identischer Stelle zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen, jeweils in Richtung München.

A96 bei Memmingen: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Gegen 6.10 Uhr fuhr zunächst ein 84-Jähriger Mann mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen beinahe ungebremst auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 21-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 84-Jährige und sein Beifahrer als auch die 21-Jährige leicht verletzt.

Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werde. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Gegen den 84-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Ein 38-jähriger Kradfahrer bei konnte nicht mehr rechtzeitig hinter dem Auto einer 52-Jährigen anhalten, die aufgrund des dichten Reiseverkehrs abbremsen musste. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 28-Jährige laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Er musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Krad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Auto der 52-Jährigen beträgt etwa 4000 Euro.

Bei beiden Unfällen war die Feuerwehr Aitrach vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.

