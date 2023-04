Ätzende Substanz läuft aus Lkw auf Straße und Kanal

Aus einem Gefahrgut-Transporter laufen 500 Liter ätzendes Eisenchlorid in Memmingen aus. Die Polizei hat eine Vermutung, wie der Lkw beschädigt worden war.

03.04.2023 | Stand: 14:48 Uhr

Knapp 500 Liter einer ätzender Substanz sind am Sonntagmittag im Gewerbegebiet Nord in Memmingen aus einem Gefahrgut-Transporter ausgelaufen. Der Polizei war zuvor mitgeteilt worden, dass die gelbliche Flüssigkeit aus einem geparkten Lkw auslaufen würde.

Ätzendes Eisenchlorid läuft aus Gefhargut-Transporter in Memmingen aus

Der Gefahrguttrupp der Polizei und die Feuerwehr Memmingen machten sich umgehend auf den Weg. Wie sich nach dem Öffnen des Aufliegers herausstellte, handelte es sich um einen sogenannten IBC-Container (Intermediate Bulk Container), in dem sich ätzendes Eisenchlorid befand. Die Chemikalie ist das Eisen-Salz der Salzsäure.

Nagel einer Holzplatte soll Tank beschädigt haben

Der herausstehende Nagel einer ungesicherten Holzpalette hatte laut Polizei offenbar den Tank beschädigt. Daraufhin lief in etwa die Hälfte des 1000-Liter-Behälters aus. Ein Teil der Flüssigkeit war bereits auf die Straße und in den Kanal gelangt.

Nach Absprache mit einem Vertreter des Wasserwirtschaftsamts reinigte die Feuerwehr den Lkw und die Straße. Zudem durchspülten die Einsatzkräfte den Kanal.

Wie groß ist die Gefahr für die Umwelt?

Am Montag sollten nach Angaben der Polizei weitere Maßnahmen erfolgen. Eine konkrete Gefahr für die Umwelt bestand allerdings nicht. Die Polizei brachte an der Zugmaschine des Sattelzugs eine Sicherungskette an sowie eine Nachricht für den Fahrer, der weiter unbekannt ist.

Dem Fahrer und den Verantwortlichen droht nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Gefahrgutbeförderungsgesetz.

