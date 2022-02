Betrüger bringen Schweizerin um ihr Erspartes - doch dann rettet die Allgäuer Polizei das Geld

Riesenglück für eine 90-Jährige: Nachdem Betrüger die Schweizerin übers Ohr gehauen hatten, gingen die Fahrer der Allgäuer Polizei zufällig an der A7 ins Netz.

28.01.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Was für ein Glück für eine Schweizerin aus Chiasso (Kanton Tessin): Nachdem die 90-Jährige auf Betrüger hereingefallen war und ihnen 40.000 Schweizer Franken ausgehändigt hatte, gerieten Mittäter in eine Polizeikontrolle an der A7 bei Memmingen. Doch der Reihe nach.

Enkeltrick-Betrug: 90-Jährige übergibt 40.000 Schweizer Franken

Bereits am Mittwoch, 19. Januar, hatten die Täter die Senioren über den sogenannten Enkel-Trick dazu gebracht, ihnen Bargeld in Höhe von 40.000 Schweizer Franken (rund 38.500 Euro) auszuhändigen. Noch am selben Tag zeigte die Frau mit ihrem echten Enkel den Fall bei einer Polizeidienststelle in der Schweiz an.

Allgäuer Polizei hält verdächtiges Taxi an der A7 bei Memmingen an

Kurze Zeit später hielten Fahnder der Grenzpolizei Lindau am Abend ein schweizerisches Taxi an der A7 auf Höhe Memmingen in Fahrtrichtung Norden an. Den Beamten fiel auf, dass im Taxi keine Fahrgäste transportiert wurden. Der 56-jährige Fahrer aus Italien behauptete, dass das Taxi für einen Kurierdienst engagiert worden war.

Insassen geben sich als Kuriere aus

Lesen Sie auch

Oy-Mittelberg Autofahrer illegal, dafür alkoholisiert und mit falschen Ausweisen auf der A7 unterwegs

Mit ihm im Auto saßen laut Polizei ein 49-jähriger Italiener und eine 51-jährige Schweizerin. Angeblich sollten sie wichtige Dokumente von Chiasso nach Berlin bringen. Doch den Fahndern kam diese ganze Sache spanisch vor.

Grenzpolizei sieht sich Kuriersendung genauer an

Die Polizisten schauten sich die Kuriersendung genauer an - und siehe da: Es handelte sich nicht um Dokumente, sondern um Bargeld in Höhe von 40.000 Schweizer Franken. Die Fahnder stellten das Geld in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen sicher.

Die Spur führt zurück zu der 90-Jährigen

Nach Rücksprache der Allgäuer Polizei mit ihren schweizer Kollegen führte die Spur zu der 90-Jährigen aus Chiasso. Wie sich herausstellte war die Senioren am selben Tag um exakt diese Summe betrogen worden.

Schweizerin freut sich riesig über Nachricht aus dem Allgäu

Die 90-Jährige konnte laut Polizei ihr Glück kaum fassen, als sie die Nachricht aus dem Allgäu bekam. Die Lindauer Grenzpolizei hatte ihr Erspartes nur wenige Stunden nach dem Betrug gerettet.

Ist das Trio Teil einer organisierten Bande?

Nun ermittelt die Polizei aus dem Allgäu und in der Schweiz, ob die drei Insassen des Taxis nur als Kuriere missbraucht wurden oder einer organisierten Betrügerbande angehören. Fortsetzung folgt.

Lesen Sie auch: Wie können sich Senioren vor Betrügern und Dieben schützen?