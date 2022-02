Memmingen: Alte Leichenhalle kann saniert werden

Die Regierung von Schwaben bewilligt Förderung für 1,86 Millionen Euro teures Vorhaben in Memmingen. Was die Stadtkapelle Memmingen damit zu tun hat.

Die Alte Leichenhalle im Memminger Osten soll denkmalgerecht saniert werden. Umfangreiche restauratorische Voruntersuchungen der Außenfassaden und der Stuckdecke im Innenraum sind bereits abgeschlossen. Nun hat die Regierung von Schwaben Fördermittel in Höhe von 1,08 Millionen Euro aus dem Programm für Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Soziale Stadt“, bewilligt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 1,86 Millionen Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen.

Baubeginn in Memmingen ist für Mai geplant

„Ich freue mich sehr über die Förderzusage der Regierung von Schwaben. Die Förderung macht es uns möglich, dieses wunderbare Denkmal am Alten Friedhof zu erhalten“, erklärt Oberbürgermeister Manfred Schilder. Der Baubeginn ist für Mai geplant.

Halle im Erdgeschoss vergrößern

Bei den Sanierungsarbeiten soll die Halle im Erdgeschoss vergrößert werden, indem ein Flur und die seitlich angeordneten ehemaligen Leichenkammern zum Hauptraum hinzugenommen werden. Damit erhält die Stadtkapelle Memmingen, die die Alte Leichenhalle bereits in der Vergangenheit für ihre Musikproben genutzt hatte, zukünftig einen rund 150 Quadratmeter großen Probenraum.

Die geplanten baulichen Maßnahmen wurden mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres dauern.

Leichenhalle von 1873 bis 1876 erbaut

Die Leichenhalle am Alten Friedhof im Memminger Osten wurde von 1873 bis 1876 gebaut. Nach der Eröffnung des Waldfriedhofs wurde der Alte Friedhof 1920 geschlossen, bestehende Grabrechte auf den Familiengrabstätten ließen jedoch noch viele Jahre Bestattungen zu. Die Alte Leichenhalle war daher bis zur Einweihung der Aussegnungshalle am Waldfriedhof im Jahr 1959 noch in Gebrauch.

