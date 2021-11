Memmingen: Altstadt soll attraktiver werden

Die Aufenthaltsqualität in der Memminger Innenstadt soll sich verbessern. Was Hauseigentümer dafür tun können und welche Förderungen die Stadt für sie bereithält.

09.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Attraktivität der Memminger Altstadt soll weiter gesteigert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen einer sogenannten „Vorbereitenden Untersuchung“ ein Maßnahmenkonzept entwickelt. In diesen Prozess waren neben der Stadtverwaltung, Planungsbüros und den Stadträten auch die Memminger eingebunden. Die Bürgerinnen und Bürger konnten bei einem Workshop in der Stadthalle sowie online ihre Wünsche und Anregungen einbringen. Am Ende beschloss der Stadtrat eine entsprechende Satzung für das Sanierungsgebiet „Altstadt“, in der die Ziele für die nächsten 15 Jahre formuliert sind (wir berichteten). Diese wurden den Bürger jetzt bei einer Veranstaltung im kleinen Saal der Stadthalle vorgestellt. Ebenso verschiedene Möglichkeiten, wie Eigentümer von Altstadthäusern in den Genuss von Förderungen kommen, wenn sie ihre Gebäude sanieren.