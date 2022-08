Frau fährt betrunken und mit plattem Reifen durch Autowaschanlage in Amendingen

Mit einem platten Autoreifen ist eine Frau zur Tankstelle in Amendingen gefahren. Als ein Mitarbeiter sie ansprach, stellte er deutlichen Alkoholgeruch fest.

25.08.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Betrunken ist eine Frau am Mittwochnachmittag in eine Waschanlage bei Memmingen gefahren. Laut Polizei beobachteten Zeugen die Frau dabei, wie sie mit ihrem Wagen, der einen platten Reifen hatte, auf das Gelände einer Tankstelle in Amendingen fuhr. Zunächst wartete sie auf dem Parkplatz der Tankstelle und setzte ihre Fahrt in Richtung Waschanlage fort.

Amendingen: Mitarbeiter stellt Alkohlgeruch fest und nimmt Fahrerin den Schlüssel ab

Ein Mitarbeiter der Tankstelle sprach sie auf den platten Reifen an. Dabei stellte er einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Er alarmierte die Polizei und nahm der 34-Jährigen die Autoschlüssel ab.

Die Beamten machten einen Atemalkoholtest und stellten dabei einen Wert von über zwei Promille fest. Die Frau bekommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

