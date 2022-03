Randalierer tritt einen Autospiegel kaputt und attackiert Zeugen mit Pfefferspray

In Memmingen tritt ein Mann den Außenspiegel eines Autos ab. Als ihn ein anderer Mann darauf anspricht, sprüht er ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchtet.

13.03.2022 | Stand: 12:20 Uhr

In der Ottobeurer Gasse in Memmingen hat ein Unbekannter heute am Sonntag um drei Uhr morgens erst ein Auto beschädigt und dann einen Zeugen verletzt.

Wie die Polizei berichtete, beobachtete der Zeuge, wie ein Mann den Außenspiegel eines geparkten Autos abtrat. Der Zeuge stellte den Mann daraufhin zur Rede. Die beiden stritten miteinander und der Randalierer sprühte dem Zeugen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete.

So beschreibt der Zeuge den Randalierer

Laut Beobachter war der Täter etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt von südländischem Aussehen. Er trug eine graue Jacke. Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei etwa 200 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/ 100-0 melden.

