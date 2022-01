Autokratzer in Memmingen erneut am Werk: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Schon wieder haben Unbekannte ein Auto in Memmingen zerkratzt. Die Polizei reagiert nun mit einer Ermittlungsgruppe.

21.01.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Am Dienstag haben unbekannte Täter einen weiteren Wagen nahe Memmingen zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der aktuelle Vorfall im Osten der Stadt. Dort parkte eine 41-Jährige ihren grauen Audi Q3 gegen 14 Uhr vor ihrem Anwesen in der Benninger Straße. Als sie am darauffolgenden Mittwoch gegen 14 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest.

Autos in Memmingen zerkratzt: Mehrere Fälle in wenigen Tagen

Ein bislang unbekannter Täter hatte die Motorhaube im Frontbereich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0. Zur Klärung der Tatserie richtete die Memminger Polizei eine Ermittlungsgruppe ein. (Lesen Sie auch: Totes Ehepaar in Hindelang gefunden)