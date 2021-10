Autofahrer schlägt 80-Jährigen mit der Faust ins Gesicht

Ein Autofahrer hat in Memmingen einem Rentner mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber wenig später der Polizei.

26.10.2021 | Stand: 13:03 Uhr

Am Montagmorgen ist ein 39-Jähriger mit seinem Auto die Buxacher Straße in Memmingen entlanggefahren. Zeitgleich überquerte ein 80-jähriger Rentner zu Fuß die Fahrbahn. Laut Polizei fuhr der 39-Jährige vermutlich sehr dicht an den Fußgänger heran, woraufhin dieser seine flache Hand auf die Motorhaube des Autos legte. Dies nahm der Autofahrer zum Anlass, aus dem Fahrzeug auszusteigen und dem Rentner unvermittelt mit der Faust in das Gesicht zu schlagen.

Täter stellt sich bei der Polizei

Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Auto, stellte sich jedoch kurze Zeit später bei der Polizei. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine aufgeplatzte Lippe sowie eine blutende Nase. Gegen den Schläger wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Lesen Sie auch: Prostituierte unterschlägt Handy und erpresst anschließend Freier