Bauarbeiten für KFC sind in Memmingen gestartet - wann ist Eröffnung?

Eine Tankstelle an der Dr.-Karl-Lenz-Straße in Memmingen ist dem Neubau-Vorhaben gewichen. Wie groß das Restaurant wird und für wann die Eröffnung geplant ist.

07.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Kentucky Fried Chicken (KFC) kommt nach Memmingen. Jetzt werden die Pläne für den Neubau konkret. Es geht in die Umsetzung. Das Schnellrestaurant mit Drive-in-Schalter soll an der Dr.-Karl-Lenz-Straße eröffnet werden, wo bis vor Kurzem noch eine Tankstelle stand. Von dieser ist nichts mehr zu sehen; sie wurde abgerissen. An der Stelle kommt jetzt schweres Gerät zum Einsatz.

Wann wird Kentucky Fried Chicken in Memmingen eröffnet?

Wann wird eröffnet? Wir haben nachgefragt. „Nach Rücksprache mit dem Kunden dürfen wir Ihnen mitteilen, dass der Bau des Gebäudes bereits begonnen hat“, heißt es von der Agentur Serviceplan PR & Content in München. Weiter: „Das neue KFC-Restaurant in Memmingen wird voraussichtlich im Sommer 2023 eröffnet.“

Die Maße des Neubaus von Kentucky Fried Chicken

Das Gebäude habe eine Gesamtfläche von 330 Quadratmetern sowie eine 88 Quadratmeter große Terrasse. Die Mitglieder des Bauausschusses in Memmingen hatten dem Vorhaben des US-amerikanischen Unternehmen bereits im Mai 2021 zugestimmt. Die Pläne der Fast-Food-Kette wurden damals einstimmig befürwortet.

Was steckt hinter Kentucky Fried Chicken?

KFC geht auf den Firmengründer Harland D. Sanders zurück. 1930 eröffnete er erstmals ein Restaurant. Seit 1997 ist KFC Teil von „Yum! Brands“ mit Sitz in Louisville, Kentucky. In mehr als 125 Ländern würden über 41.000 Restaurants mit Hähnchenspezialitäten und Pizza betrieben.