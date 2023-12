Memmingen baut neue Flüchtlingsunterkunft

In Memmingen soll eine neue Wohncontainer-Anlage für etwa 200 Menschen entstehen. Wo ist der Standort? Und braucht es noch eine weitere Flüchtlings-Unterkunft?

07.12.2023 | Stand: 06:25 Uhr

In Memmingen soll eine temporäre Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise entstehen – und zwar in der Alpenstraße. Zudem könnte bei Bedarf noch eine weitere Wohncontainer-Anlage in der Grönenbacher Straße gebaut werden. Die zweigeschossigen Anlagen bieten jeweils Platz für 200 Personen. Laut dem Leitenden Baudirektor Fabian Damm ist die Genehmigung für derartige Container-Unterkünfte auf drei Jahre befristet – allerdings mit der Möglichkeit einer dreijährigen Verlängerung. Während für die neuen Unterkünfte in der Alpenstraße in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses bereits dem Bauantrag geschlossen zugestimmt wurde, steht ein entsprechender Antrag für die Wohnanlage in der Grönenbacher Straße noch aus.

