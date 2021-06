Mutter zeigt Sohn wegen Bedrohung an

Am Dienstag hat eine Mutter ihren Sohn bei der Polizei angezeigt. Der junge Mann musste letztendlich ins Krankenhaus.

23.06.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Am Dienstag hat eine 51-Jährige bei der Polizei Memmingen Anzeige erstattet. Ihren Angaben zufolge wurde die Frau in den letzten Tagen massiv von ihrem Sohn bedroht, berichtet die Polizei. Außerdem gab die Frau an, ihr Sohn sei zurzeit in ihrer Wohnung und hätte sich dort eingeschlossen.

Zivile Polizisten nahmen den jungen Mann vor der Wohnung in Gewahrsam. Anschließend wurde er aufgrund seines gesundheitlichen Zustands ins Krankenhaus gebracht.

